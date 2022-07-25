Macaristan'da 25,4 derece ile 128 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Macaristan'da dün başkent Budapeşte bölgesinde 25,4 santigrat derece ölçülen sıcaklık son 128 yılın en yüksek sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa 25.07.2022, 19:53
Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan ölçümlerde en yüksek gece sıcaklık seviyesinin 24 Temmuz 1894'te Szeged kentinde 24,6 santigrat derece kaydedildiği, dün ise başkent Budapeşte bölgesinde sıcaklığın 25,4 santigrat derece ölçüldüğü bildirildi.
Salı gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve bazı bölgelerde yağmur beklendiği belirtilen açıklamada ayrıca hava sıcaklığının ilerleyen günlerde tekrar artacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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