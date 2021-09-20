Macaristan'da asgari ücrete zam

Macaristan'da hükümet 2022 yılı başında ailelere toplamda 2 milyar dolar tutarında vergi iadesi yapacağını ve asgari indirimde büyük bir artışa gideceğin açıkladı.

Parlamento açılışında Başbakan Viktor Orban'ın duyurduğu kararlar gelecek yıl yapılacak genel seçimlere hazırlık olarak yorumlandı.

Macar Başbakan için zorlu bir sınav olacak gibi görünen seçimler öncesinde Orban, koronavirüs salgını sonrası hızla toparlanan ekonomi sayesinde bütçede böyle bir adım için kaynak oluştuğunu aktardı.

Ekonominin bu yıl yüzde 5,5'ten daha fazla büyümesinin beklendiğini belirten Orban, şimdiden işçi bulmakta zorlanıldığını vurguladı.

Kaynak: Euronews