Macaristan'da Başbakan Orban'ın başvurusuna ret

Macaristan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Viktor Orban hükümetinin Avrupa Adalet Divanı’nın göçmenlerle ilgili mahkumiyet kararına ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

Gerekçeli kararda Anayasa Mahkemesi’nin, “Avrupa Adalet Divanı kararına karşı çıkamayacağı ve AB hukukunun önceliği konusunu incelemeye alamayacağı” görüşü dile getirildi.

Orban hükümeti, geçen yıl aralık ayında sığınmacı konularında Budapeşte aleyhinde mahkumiyet kararı veren Avrupa Adalet Divanı hükmünü Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü.

Polonya Anayasa Mahkemesi ise ekim ayında aldığı kararda, Macaristan Anayasa Mahkemesi’nin aksine "ulusal yasaların bazı AB kanunlarından üstün olduğuna" ilişkin karar almıştı.

Orban, AB’nin büyük tepki gösterdiği bu kararın ardından Polonya Anayasa Mahkemesi’ni tebrik etmişti.

Helsinki Yurtaşlar Komitesi; cuma günü yaptığı açıklamada Macaristan Anayasa Mahkemesi kararını memnunlukla karşıladığını açıkladı.

Açıklamada, “Macaristan Anayasa Mahkemesi, hükümetin istediğini vermedi, durum oldukça net ve açık. Avrupa Adalet Divanı’nın kararı uygulanmalı. Sığınmacılara yönelik insanlık dışı tutuma son verilmeli.” dendi.

Sağcı popülist Başbakan Viktor Orban, 2015 yılında Akdeniz'den gelenlerin artması sonrası benimsediği katı politikalardan bu yana AB'nin en yüksek mahkemesinde göçle ilgili bir dizi davayı kaybetti. Son olarak Orban hükümetinin AB yasalarına uymaması halinde Brüksel’den alacağı mali yardımların askıya alınması da gündeme geldi.

Kaynak: Euronews