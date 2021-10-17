Macaristan'da muhalefet tek adayda anlaştı

Macaristan'da gelecek yıl yapılacak seçim öncesi Başbakan Viktor Orban'ın karşısına tek aday çıkarmak için anlaşan muhalefet partilerinin yaptığı ön seçimde Peter Marki-Zay öne çıktı.

Macaristan'da gelecek yıl yapılacak parlamento seçimleri öncesi muhalif partiler tek aday çıkarılması üzerinde anlaştı.

Altı siyasi parti gelecek seçimde Başbakan Orban'ı devirmek için çıkaracakları adayın belirlenmesi amacıyla ön seçim düzenledi.

Küçük bir kentin belediye başkanı olan ve herhangi bir partiyle bağı bulunmasa da muhafazakar duruşa sahip olan Marki-Zay, pazar günü yapılan bu ön seçimin ikinci turunu ilk sırada götürüyor.

Oy sayımı henüz tamamlanmış değil.

Marki-Zay, şu ana kadar sayılan oylardan 63 binini alırken Demokratik Koalisyon Partisi'nden en yakın rakibi Klara Dobrev 38 binde kaldı.

Muhalefet, kendi arasında yaptığı anlaşma gereği, Nisan 2022 seçimleri için tek aday çıkaracak ve Viktor Orban'la tek isim arkasında yarışılacak.

Bu, Orban'ın iktidara geldiği 2010'dan bu yana ilk kez sosyalistler, liberaller ve merkez sağ partilerinin oluşturduğu birleşik cepheye karşı mücadele edeceği anlamına geliyor.

Seçimin ilk turunu üçüncü sırada tamamlayan ancak Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony'yi ikinci turda kendisi lehine çekilip desteklemesi için ikna etmeyi başaran 49 yaşındaki 7 çocuk babası Marki-Zay, kampanyası sırasında toplum içerisinde 'bölücülük' yapmakla suçladığı Başbakan Orban'a karşı sert söylemler kullandı.

Bir süre ABD ve Kanada'da yaşayan ekonomist ve mühendis Marki-Zay, 2018'de Hodmezovasarhely kentinin belediye başkanlığını kazandıktan sonra dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Hodmezovasarhely kenti, Orban'ın başında bulunduğu iktidardaki Fidesz Partisinin kalesi konumunda.

Şu ana kadar sayılan oylarla Marki-Zay büyük şehirlerde önde giderken rakibi Dobrev ise kırsal kesimde daha fazla desteğe sahip.

Muhalefet partilerinin çağrısıyla yapılan iki aşamalı ön seçimde yaklaşık 800 bin kişi oy kullandı.

Kaynak: Euronews