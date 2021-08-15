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Macaristan'da otobüs devrildi: 8 ölü, 48 yaralı

Szabadbattyan bölgesinde yaşanan kazada yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Avrupa 15.08.2021, 10:01
Macaristan'da otobüs devrildi: 8 ölü, 48 yaralı

Macaristan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis, nedeni henüz belirlenemeyen kazanın, Macaristan'ın Szabadbattyan bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.

Otoyolda devrilen otobüste 50'den fazla kişinin bulunduğu, 8 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazada 2'si ağır 48 kişi de yaralandı.

AA

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#Macaristan #otobüs #kaza
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