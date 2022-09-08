Macaristan'dan AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına eleştiri

Başbakan Orban, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını sürdürdüğünü, ama şimdiye kadar bunda başarılı olamadığını belirtti.

AB'nin, yaptırım politikasını değiştirmediği takdirde sorunların artabileceğini kaydeden Orban, "Şu anda Rusya'ya karşı 11 bin yaptırım yürürlükte ancak savaş devam ediyor ve Rusları zayıflatmaya yönelik girişimler başarılı olmadı. Öte yandan yaptırımların neden olduğu acımasız enflasyon ve enerji kıtlığı Avrupa'ya diz çöktürebilir." diye konuştu.

Orban, Macaristan'da enerji kıtlığı olmayacağını, ülkede yeterli miktarda hem doğal gaz hem de elektrik olacağını da sözlerine ekledi.