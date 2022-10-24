Macaristan'dan AB'ye ilginç benzetme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hafta sonu yaptığı bir konuşmada bugünkü Avrupa Birliği kurumlarını, dolaylı olarak 1956 devrimi sırasında Macaristan'a saldırarak binlerce sivilin ölümüne neden olan Sovyet birliklerine benzetti. Orban "fırsatı bulduklarında kılıcı çekeceklerini" dile getirdi.

Macar halk ayaklanmasının 66'ıncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Orban, AB'nin sonunun da otuz yıl önce dağılan Sovyetler Birliği gibi olacağını ileri sürdü.

Kanlı şekilde bastırılan ayaklanmanın yıldönümünde Budapeşte yerine ülkenin batısındaki kırsal kesimde yer alan Zalaegerszeg'de toplanan bir kalabalığa hitap eden Orban, "Brüksel'in tepelerinden Macaristan'a ateş edenlerle uğraşmayalım. Onların sonu da seleflerinin (SSCB) sonu gibi olacak." ifadelerini kullandı.

Orban konuşmasında, "İlk fetihçi imparatorluk bize saldırdığında buradaydık ve sonuncusu çöktüğünde de burada olacağız. Gerektiğinde buna katlanacak, elimizden geldiğince geri püskürteceğiz. Fırsatımız olduğunda kılıcı çeker, uzun yıllar sürecek baskılar karşısında direniriz." diye konuştu.

Yenilseler de galip geldiklerini ileri süren Orban, "Yenildiğimiz zaman bile muzafferiz" dedi.

Macaristan'da 23 Ekim Ulusal Bayramı, 1956 yılında Sovyet baskısına karşı Budapeşte'de başlayan ve tüm ülkeye yayılan halk ayaklanmasının başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Dönemin Stalin yanlısı devlet başkanının devrilmesi ve Sovyet birliklerinin başkentten çıkarılmasının ardından Moskova'dan gelen bir direktifle Kızıl Ordu, Budapeşte'ye geri dönmüş ve devrimi kanlı bir şekilde bastırmıştı.

Olaylar sırasında şehrin büyük bir kısmı Sovyet birlikleri tarafından tahrip edilmişti.

Kaynak: Euronews