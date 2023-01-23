Macaristan'dan Bosna Hersek'in AB üyeliğine destek

Novak, resmi ziyaret kapsamında Budapeşte'de bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi ve Başkanı Zeljka Cvijanovic ile görüştü, ikili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan'ın Batı Balkan ülkelerinin en iyi dostu olduğunu kaydeden Novak, Bosna Hersek'in Aralık 2022'de AB aday ülke statüsünü almasının sevindirici olduğunu ve sürecin yavaşlamadan sürmesi gerektiğini söyledi.

Batı Balkan ülkelerinin her zaman Macaristan'a güvenebileceğini belirten Novak, "Macaristan'ın hedefi, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecini hızlandırmak ve bir an önce tam üye olması. Bosna Hersek'e AB içinde ihtiyacımız var. AB'nin de Batı Balkanlara ve Bosna Hersek'e ihtiyacı var." dedi.

Novak, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının da ele alındığını, hem ülkesinin hem de Bosna Hersek'in, Rusya'nın saldırganlığını kınadığını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini dile getirdi.

Zeljka Cvijanovic ise Macaristan'ın, ülkesi ve Batı Balkan ülkeleri ile AB arasında köprü rolü oynadığını ve Batı Balkan ülkelerini anlayan bir duruş sergilendiğini anlattı.

Macaristan'ın Batı Balkan bölgesiyle ciddi bir şekilde ilgilenmesinin önemli olduğunu belirten Cvijanovic, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin çok iyi olduğunu aktardı.

Cvijanovic, ayrıca AB'nin Batı Balkanlara yönelik daha rasyonel bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.