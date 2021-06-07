Macaristan'dan geri adım

Macaristan, başkent Budapeşte'de binlerce kişinin katıldığı protestolar üzerine Çin'in Avrupa Birliği topraklarında kurmayı planladığı ilk üniversiteye ev sahibi olma fikrinden geri adım attı. Macaristan'ın bu adımı Çin'de sert tepkiye yol açtı.

Çin'in Macaristan'da üniversite açmasına karşı çıkan muhalifler Başbakan Victor Orban'ın yaklaşık 2 milyar dolarlık özel kampüs planının yüksek eğitimin kalitesini düşüreceği ve Pekin yönetimine Macaristan ve Avrupa Birliği (AB) üzerinde nüfuz kazanma imkanı vereceği görüşünü dile getiriyor.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre hükümetin Şangay merkezli Fudan Üniversitesi'nin AB topraklarında Çin'den borçlanarak kurulacak ilk kampüsün inşaat masraflarını üstlenmeye hazır olduğu bildirildi. Planın ayrıca bir öğrenci yurdu planınında da değişikliğe yol açacağı belirtildi.

Hükümet sözcüsü: Kampüs prjesini referanduma sunabiliriz

Hükümet danışmanları ise üniversitenin henüz plan aşamasında bile olmadığını, planların şekillenmesinin en erken 2023'ü bulabileceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Orban'ın özel kalem müdürü hükümet yanlısı bir haber sitesine yaptığı açıklamada proje şartları açığa çıktığında Budapeştelilerin Fudan Üniversitesi'ni isteyip istemediğine karar verecekleri bir referandumu destekleyeceklerini kaydetti.

Çin'le dev iş projelerini de kapsayan yakın ilişkiler kuran Orban, Avrupa Birliği'nin Çin'in Hong Kong'ta yürürlüğe soktuğu güvenlik kanunun eleştiren bildirisini bloke etmiş, Orban'ın bu girişimi müttefiklerinin tepkisini çekmişti.

Muhalefetten "Tiannanmen tepkisi"

Budapeşte belediye başkanı ve Orban'ın gelecek seçimler için en önemli rakibi Gergely Karacsony üniversite üniversite protestolarının hükümetin kararlarını reddeden Macarların sembolü olduğunu belirtti.

Cumartesi günkü protesto eylemlerinde arkasında Tiananmen Meydanı'nda tankın karşısında duran Çinli göstericinin dev fotoğrafı olduğu halde konuşan Karacsony, Fudan projesinin 30 yıl önce komünizmin yıkılışının ardından ülkesinin değerlerini yeniden şüpheye düşüreceğini belirtti ve "Macarların vergileriyle buraya bir Çin elit okulunu istemiyoruz" diye konuştu.

Karacsony'nin sözlerine Çin'in Budapeşte Büyükelçiliği sözcüsü sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Sözcü Facebook hesabında "Göz göre göre bir başka ülkenin içişlerini eleştirmek yakışık almıyor., özellikle de Tiananmen Meydanı protestoları, demokrasi, insan hakları ve değerleri gibi kilit sözler " ifadesini kullandı.

Demokrasi yanlısı aktivistler 1989 yılının nisan ayında Pekin’in Tiananmen Meydanı'na akın ederek daha fazla özgürlük, insan hakları, anayasa ve ekonomik alanlarda reform talebiyle haftalar süren gösteriler düzenlemiş, protestoları yabancı güçlerin manipüle ettiği "devrim karşıtı isyan" olarak nitelendiren Pekin yönetimi, 4 Haziran 1989 sabahı Tiananmen Meydanı'ndaki kalabalığı dağıtması için 200 bin asker görevlendirerek binlerce kişinin katledilmişti.

Kaynak: Euronews