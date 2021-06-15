Macaristan'dan LGBTİ'ye geçit yok

Macaristan parlamentosu, okullarda eşcinsellik ve cinsiyet değişikliğini 'teşvik ettiği' düşünülen içeriklerin yasaklanması için sunulan yasa tasarısını onayladı. Başbakan Victor Orban'ın partisi Fidesz tarafından sunulan LGBTİ+ karşıtı tasarı kapsamında, 18 yaş altı bireylerin eğitim gördüğü okullarda ve televizyon yayınlarında eşcinselliği 'tasvir eden' içerikler kaldırılacak.

HARRY POTTER'A +18 KISITLAMASI

RTL Klub isimli televizyon kanalı Bridget Jones'un Günlüğü, Harry Potter ve Billy Elliot gibi popüler filmlerin de sadece gece geç saatlerde 'artı 18' sınıflandırmasıyla gösterilebileceğini aktardı. Hıristiyan-muhafazakar eğilimli iktidar partisi Fidesz'in sunduğu tasarı, insan hakları kuruluşları ve muhalefet partilerinden sert eleştirileri beraberinde getirdi.

'LGBTİ+ BİREYLER HEDEF ALINIYOR'

Parlamentoda kabul edilen tasarının LGBTİ+ bireyleri hedef aldığını söyleyen Avrupa Parlamentosu'nun Macaristan raportörü Gwendoline Delbos-Corfield, "Çocuk korumasının, LGBTİ+'ları hedef almak için bahane olarak kullanılması, tüm çocuklara zarar veriyor" dedi. Fidesz, bu tasarının çocuk istismarcılığının 'önüne geçilmesi için' hazırlandığını ileri sürmüştü.

Kaynak: Gazete Duvar