Macaristan'dan LGBTİ'ye geçit yok
Macaristan parlamentosu LGBTİ+ karşıtı tasarıyı onaylayarak 18 yaş altı kişilere okullarda eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini 'teşvik ettiği' düşünülen içeriklerin yasaklanmasını kabul etti.
Macaristan parlamentosu, okullarda eşcinsellik ve cinsiyet değişikliğini 'teşvik ettiği' düşünülen içeriklerin yasaklanması için sunulan yasa tasarısını onayladı. Başbakan Victor Orban'ın partisi Fidesz tarafından sunulan LGBTİ+ karşıtı tasarı kapsamında, 18 yaş altı bireylerin eğitim gördüğü okullarda ve televizyon yayınlarında eşcinselliği 'tasvir eden' içerikler kaldırılacak.
HARRY POTTER'A +18 KISITLAMASI
RTL Klub isimli televizyon kanalı Bridget Jones'un Günlüğü, Harry Potter ve Billy Elliot gibi popüler filmlerin de sadece gece geç saatlerde 'artı 18' sınıflandırmasıyla gösterilebileceğini aktardı. Hıristiyan-muhafazakar eğilimli iktidar partisi Fidesz'in sunduğu tasarı, insan hakları kuruluşları ve muhalefet partilerinden sert eleştirileri beraberinde getirdi.
'LGBTİ+ BİREYLER HEDEF ALINIYOR'
Parlamentoda kabul edilen tasarının LGBTİ+ bireyleri hedef aldığını söyleyen Avrupa Parlamentosu'nun Macaristan raportörü Gwendoline Delbos-Corfield, "Çocuk korumasının, LGBTİ+'ları hedef almak için bahane olarak kullanılması, tüm çocuklara zarar veriyor" dedi. Fidesz, bu tasarının çocuk istismarcılığının 'önüne geçilmesi için' hazırlandığını ileri sürmüştü.
Kaynak: Gazete Duvar