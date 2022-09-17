Macaristan'dan yeni hamle

Devlet Bakanı Gergely Gulyas, basına yaptığı açıklamada, iç tüzüğe göre “acil süreç” çalıştırılarak bu tasarıların parlamentoda kabul edilip kasım ayında yürürlüğe girmesi için çalışacaklarını bildirdi.

Reuters AB Komisyonu’nun iki yetkilisine dayandırarak çarşamba günü verdiği haberinde, Brüksel’in yolsuzlukla mücadelede etkili önlemler almadığı gerekçesiyle Macaristan'a ayrılan milyarlarca euronun pazar günü askıya alınmasını tavsiye edeceğini duyurmuştu.

Orban hükümetinin bu çabası, fonların dondurulmasına yönelik son bir hamle olarak yorumlanıyor.

AB Komisyonu’nun yarın yapacağı açıklamada Macaristan’a AB uyum fonlarından verilmesi öngörülen 22,5 milyar euro tutarındaki yardımın yüzde 70’ine kadar bir rakamın askıya alınmasını önermesi bekleniyor.

AB içinde özellikle fakir ülkelere verilen uyum fonları ile yol, köprü, ulaşım gibi alt yapı projelerine mali kaynak sağlanıyor.

Brüksel’in bu yönde tavsiye vermesi halinde ilgili ülkeye üç ay mühlet verilmesi daha sonra ise bu önerinin karar organı AB Konseyi’nin oyuna sunulması gerekiyor.

AB’nin bu fon dışında Covid-19 sonrası kurduğu “kurtarma fonunda” Macaristan’a vermesi öngörülen 6 milyar euro tutarındaki bir yardım da yine askıya alınmış durumda.

Kaynak: Euronews