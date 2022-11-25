Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik onayını erteledi

Orban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan'ın her iki ülkenin de NATO üyeliğini desteklediğini belirterek, "Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini destekliyor ve parlamento bunu gelecek yılın ilk oturumunda gündeme alacak" dedi.

Macaristan Parlamentosunun 2023'teki ilk oturumunun şubat ayında toplanması planlanıyor.

Macaristan hükümet yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için gerekli olan meclis onayının 2022'de alınacağını belirtmişti.