Macaristan'da öğretmenlerden maaş protestosu

Cuma günü başkent Budapeşte'de uzunluğu 10 kilometreyi bulan insan zinciri oluşturulurken ülkenin farklı kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Öğretmenler eylül ayında "öğretmek istiyorum" adlı sivil itaatsizlik hareketi başlatarak maaşların yükseltilmesi ve kadro sayısının artırılmasını talep etmeye başlamıştı.

Öğretmenler ayrıca grev hakları üzerindeki kısıtlamaları da protesto ediyor.

Rekor düzeylere çıkan enflasyon ve Ukrayna'daki savaşın etkisiyle ağırlaşan ekonomik krizle boğuşan hükümet gösteriler başladıktan sonra harekete katılan bazı lise öğretmenleri görevden uzaklaştırmıştı.

Üniversite mezunu birinin hayat standartlarına sahip olamadıklarını belirten eylemciler aldıkları maaşın temel ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmediğini dile getiriyor.

Başbakan Viktor Orban ise hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelerin ihlali gibi nedenlerle dondurulan Avrupa Birliği fonları serbest bırakılır bırakılmaz öğretmen maaşlarıı artırma sözü vermişti.

Kaynak: Euronews