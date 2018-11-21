Macron'a 144 bin euroluk soruşturma

Soruşturma siyasi partilerin seçim kampanyalarının mali denetiminden sorumlu Seçim Hesapları ve Siyasi Finansmanlar Milli Komisyonu'nun (CNCCFP) Macron'un En Marche (Yürüyüş Hareketi) Partisine elektronik aktarım ve çeklerle yapılan bağışların kaynağını belirleyememesinin ardından geldi.

EuroNews'ün haberine göre söz konusu miktarın Emmanuel Macron'un kampanyasına yapılan ve kaynağı belli olmayan bağışların küçük bir kısmını oluşturduğu bildirildi. Macron, seçim kampanyası sırasında 16,8 milyon euro bağış toplamış ve bunun tamamını harcamıştı.

Savcılığın soruşturma açmasıyla ilgili Macron'un partisinden herhangi bir yorum yapılmadı.

Öte yandan Paris Savcılığı'nın aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon'un 2017'deki seçim kampanyası sırasında yaptığı iddia edilen usulsüzlüklere yönelik de inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: Ajanslar