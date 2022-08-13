Macron'a tepki: "Bu nasıl tasarruf?"

Macron'un vatandaşlarına yaptığı enerji tasarrufuna rağmen denizde jet ski üzerinde görüntülenmesi ülkeyi resmen karıştırdı. Mecliste milletvekilleri, sosyal medyada vatandaşlar cumhurbaşkanına ateş püskürdü.

​​Avrupa’da iklim değişikliği kaynaklı rekor sıcaklıklar nedeniyle durum giderek daha kötü hale geliyor. Kuraklık enerji üretimi ve tarımı ciddi şekilde etkilerken Avrupa genelinde nehir yatakları kuruyor. Bu da Fransa, İspanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerin su kıtlığı tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

FRANSA GAZ KITLIĞI İLE MÜCADELE EDİYOR!

1959 yılından beri en kurak temmuz ayını yaşayan Fransa, bir yandan kavuran sıcaklar, bir yandan söndürülemeyen orman yangınları bir yandan da Ukrayna savaşı nedeni ile patlak veren gaz kıtlığı ile mücadele etmeye çalışıyor.

Ülkenin Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 6 bin 800 hektar alan kül olurken, tahliye edilenlerin sayısı 10 bine, yanan ev sayısı ise 17’ye yükseldi. İtfaiye ekipleri tüm çabalarına rağmen yangını kontrol altına almayı başaramadı.

TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI



44 yaşındaki lider, enerji tasarrufu için yaptığı ateşli konuşmanın üzerinden çok uzun bir süre geçmeden Akdeniz kıyısındaki Fort de Brégançon'da tatil yaparken görüntülendi.

1968'den bu yana Fransız cumhurbaşkanlarının resmi inziva yeri olan Riviera Malikanesi'nde karısı ile birlikte tatil yapan Macron, denize girdi, güneşlendi ve görünen o ki yaptığı çağrıya rağmen eski alışkanlıklarından vazgeçmedi ve Jet Ski üzerinde bolca vakit geçirdi.

"BUNU ANLAMAMAK SUÇTUR"



İnsanlar cumhurbaşkanlarını 'Eko-ikiyüzlü' olarak damgalarken, milletvekili Sandrine Rousseau, Macron'un iklim değişikliğini anlamadığını belirtti ve "Günümüzde bunu anlamamak suçtur" dedi.

Macron'un kendi partisindeki milletvekillerinden biri fotoğrafları 'inanılmaz' olarak değerlendirdi.

Kaynak: Haber 7