Macron acı gerçeği açıkladı: "Emekli maaşlarını düzgün ödeyemeyiz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin ülke genelinden yoğun tepkilere neden olan emeklilik reform tasarısının kabul edilmemesi halinde devletin emekli maaşlarının ödenmesini düzgün bir şekilde finanse edemeyeceği uyarısında bulundu.

Tartışmalı emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana milyonlarca kişi birçok kez grev ve protestolar düzenledi.

Fransa’da sendikalar gelecek grev ve toplu gösterilerin 7 Mart’ta düzenleneceğini açıkladı.

Kaynak: Euronews