banner39

banner35

Macron'dan acı itiraf: Fransa'da aşırı sağın yükselişini engelleyemedim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son 5 yılda aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini söyledi.

Avrupa 04.04.2022, 13:45
Macron'dan acı itiraf: Fransa'da aşırı sağın yükselişini engelleyemedim

Macron, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, toplumda çevre, jeopolitik ve sosyal medya ile ilgili birçok sorunun bulunduğunu ve bunların korku yarattığını söyledi.

Aşırı sağın bu korkuyla oynadığını ifade eden Macron, son 5 yılda aşırı sağla ilgili sorunlardan kaçmadığını ancak yükselişini engelleyemediğini dile getirdi.

Macron, aşırı sağcı seçmenlerin sorunlarına gerçek çözüm bulunabileceğini, aşırıya meyilli insanların ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

#macron #fransa #aşırı sağ
Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?