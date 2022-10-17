Macron'dan Almanya'ya enerji konusunda dayanışma çağrısı

Macron, bir Fransız gazetesine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın Kovid-19 krizi dönemine benzer bir süreçten geçtiğini belirtti.

Yükselen enerji fiyatlarına karşı Almanya'ya, Avrupa'yla dayanışma çağrısı yapan Macron, "Ulusal politikalar yürütemeyiz çünkü bu, Avrupa kıtasında dengesizliğe yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Macron, kıtada ulusal stratejilerden ziyade, Avrupa stratejisi yürütmenin daha tutarlı olacağı değerlendirmesinde bulunarak Fransa-Almanya iş birliğinin bunu omuzlayabileceğine işaret etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eylül sonunda Almanya sınırları içerisindeki tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar avro değerinde fon oluşturulacağını açıklamıştı.