Sendikalarla görüşen Macron'dan açıklama: Sorumluluk bende

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler protestolarını yatıştırma amacıyla televizyondan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Macron, "sorumluluğumu kabul ediyorum" ifadesini kullandığı konuşmasında, hareketin kızgınlığını azaltacak bazı ekonomik adımları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Macron, asgari ücretin 2019'da 100 avro artırılacağını, fazla mesai ücretlerinin vergiden muaf tutulacağını ve tüm çalışanlara yıl sonu ikramiyesi getirileceğini vaat etti.

Macron şunları söyledi:

"Burada bir kızgınlık var. Derin bir kızgınlık var. Ve bu anlamlarda meşruydu. Sabah kalkan bir çalışan, ay sonunu getirme endişesi taşıyor. İlk kez böyle kadınların sözlerini duydum. Biz buna korkakça yaklaştık. Bu insanları unuttuk.

"Son 40 yıl içinde insanların yaşamlarının kötüye gittiğini gördük. Ve bu hala devam ediyor. Bu konudaki sorumluluğumu kabul ediyorum. Biz son 1.5 yıl içinde bu soruna eğilmekte geri kaldık. Size daha başka önceliklerim olduğu izlenimi verdim. Bir şekilde buradan çıkabileceğimizi biliyorum. Biz tarih içinde bunu başarabileceğimizi gösterdik.

"İnsanların kazandıkları ile onurlu yaşadıkları bir Fransa istiyoruz. Büyük işverenlere gidip onlarla da konuşacağız. Hükümet ve parlamento birlikte çalışmalı bu konuda. Çok çalışmayı ödüllendireceğimiz yeni bir vergi planını devreye sokmaya çalışacağız."

SENDİKA TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, açıklamasından kısa süre önce, sarı yeleklilerin sebep olduğu "krize" çözüm bulmak için sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

Yaklaşık 4 saat süren görüşmeye Başbakan Edouard Philippe, bakanlar, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher katıldı.

Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, çıkışta yaptığı açıklamada, ciddi bir krizde olduklarını belirterek kısa vadede çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Fransız İşverenler Örgütü MEDEF Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, vergilerin düşürülmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, Macron'un bu akşam yapacağı konuşmada vergilere ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

İşçi Gücü isimli sendikanın Genel Sekreteri Yves Veyrier, Macron'un kendilerini dinlendiğini ve sonuçlarını akşam göreceklerini ifade etti.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 22:29