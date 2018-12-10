Sendikalarla görüşen Macron'dan açıklama: Zam yapacağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler protestolarını yatıştırma amacıyla televizyondan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Macron, "sorumluluğumu kabul ediyorum" ifadesini kullandığı konuşmasında, hareketin kızgınlığını azaltacak bazı ekonomik adımları açıkladı.

Gösterilerdeki şiddet olaylarını hiçbir şekilde affedemeyeceğini ifade eden Macron, hiçbir öfkenin polise yönelik şiddeti haklı göstermeyeceğini, sükunetin hakim olması gerektiğini söyledi.

Macron, halkın öfkeli olduğunu unutmadığını, bu öfkenin akaryakıt zamlarıyla başladığını ve daha derin olduğunu belirtti.

Ekonomik ve sosyal olağanüstü hal

Ekonomik ve sosyal olağanüstü hal ilan ettiğini belirten Macron, ay sonunu zor getiren, çetin ekonomik koşullarda yaşayanların farkında olduğunu vurguladı.

Macron, son 40 yılın yanlışlarının ortaya çıktığını, bu durumu düzeltmek için göreve geldiğinden bu yana çalışmalar yaptığını ve tüm sorumlulukları aldığını kaydederek yeni çözüm yolu bulabileceklerine inandığını ifade etti.

"Yeni bir Fransa inşa etmek istiyorum"

Yeni bir Fransa inşa etmek istediğinin altını çizen Macron, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıkladı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini ifade eden Macron, bu durumda işverenlerden ek vergi istenmeyeceğini belirtti.

"Fazla mesai ücretlerinden vergi alınmayacak"

Macron ayrıca 2019 yılı itibarıyla fazla mesai ücretlerinden vergi alınmayacağını duyurdu.

2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını belirten Macron, bu kararların yarın Başbakan Edouard Philippe tarafından Ulusal Meclis'e sunulacağını söyledi.

"Toplum için sorun teşkil eden konular tartışılmalı"

Macron, hükümetin ve Ulusal Meclis'in vergi kaçakçılığıyla ilgili de çalışmalar yapacağını ifade ederek adaletsizliğin bu şekilde giderilebileceğini vurguladı.

Toplum için sorun teşkil eden konuların tartışılmasını istediğini belirten Macron, devletin işleyişi ve kamu kurumlarıyla ilgili de çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Göçmen meselesi gündeme getirilmeli"

Göçmen meselesinin de gündeme getirilmesinin önemine işaret eden Macron, sorunları görüşmek üzere ülkedeki tüm belediye başkanlarını ziyaret edeceğini dile getirdi.

Macron, ülkenin tarihi anlarından birini yaşadığını belirterek tüm çabasının halkı için olduğunu söyledi.

SENDİKA TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, açıklamasından kısa süre önce, sarı yeleklilerin sebep olduğu "krize" çözüm bulmak için sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

Yaklaşık 4 saat süren görüşmeye Başbakan Edouard Philippe, bakanlar, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher katıldı.

Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, çıkışta yaptığı açıklamada, ciddi bir krizde olduklarını belirterek kısa vadede çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Fransız İşverenler Örgütü MEDEF Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, vergilerin düşürülmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, Macron'un bu akşam yapacağı konuşmada vergilere ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

İşçi Gücü isimli sendikanın Genel Sekreteri Yves Veyrier, Macron'un kendilerini dinlendiğini ve sonuçlarını akşam göreceklerini ifade etti.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 00:28