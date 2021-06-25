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Macron'dan Türkiye sözleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile yeniden ortak bir çalışma içinde olacaklarını belirtti.

Avrupa 25.06.2021, 20:14
Macron'dan Türkiye sözleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de yaptığı basın toplantısında, Paris ile Ankara arasındaki gerilimin son haftalarda düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, AB ülkelerinin yaz boyunca tetikte olacağını, bununla birlikte Türkiye ile yeniden ortak çalışma içine gireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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#fransa #macron #Türkiye
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