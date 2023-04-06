Macron içeride kaybettiğini dışarıda arıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya geldi. Macron'un Çin ziyareti, "İçeride kaybettiğini dışarıda arıyor" şeklinde yorumlanıyor.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Macron'un resmi ziyareti kapsamında Çin'de gerçekleşti.

Başbakan Li'ye Ukrayna ve dünya genelindeki büyük çatışmalar ile zor durumlar hakkında konuşmak istediğini söyleyen Macron, ortak bir çözüm paylaşılması ve ortak bir yol inşa edilmesi kabiliyetinin oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Fransa'nın 2025'te okyanusların korunmasına ilişkin küresel bir konferans organize edeceğini kaydeden Macron, Çin'in de bu girişimlerin bir parçası olması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Li ise Devlet Başkanı Şi Cinping ve Macron arasında geniş bir fikir birliğine varılmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Li, "Görüşme dünya barışı ve istikrarının sürdürülmesi için Çin, Fransa ve Avrupa'nın birbiriyle uyumlu girişimlerinin olumlu sinyallerini gönderecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, dün Pekin'de Çinli mevkidaşı Şi ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'da barışın sağlanması için ortak bir yol inşa edilmesini istediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında dün Pekin'e gitmişti.

LE PEN 10 PUAN MACRON'UN ÖNÜNDE

Avrupa’da yükselen aşırı sağ dalga Fransa’ya da yansıdı. Grev ve gösterilerle sarsılan Fransa’da, uzun süredir dile getirilen aşırı sağın yükselişi artık anketlerle de doğrulandı. Bugün seçim olsa Marine Le Pen 10 puan farkla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yeniyor.

Öyle ki yapılan son ankette, aşırı sağcı lider Marine Le Pen 10 puan farkla Macron'un önünde çıktı.

Elabe Araştırma Şirketi’nin BFM TV için yaptığı bir ankete göre bugün seçim olsa, aşırı sağcı Ulusal Bütünleşme Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen daha ilk turda, Macron'a karşı açık bir üstünlük sağlıyor.

Grevler ve ekonomik krizle iktidarı sarsılan Macron'un, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformu getirmesi, meclis oylamasını by-pass ederek yasayı zorla geçirmesi nedeniyle popülaritesi, tüm iktidarının en düşük seviyesine geriledi.

Anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2022'deki aynı adaylarla bugün yapılsa, Marine Le Pen yüzde 31 oyla ilk turda birinci geliyor.

Le Pen'i yüzde 23 ile Emmanuel Macron, yüzde 18,5 ile radikal sol aday Jean-Luc Mélenchon izliyor.

Aşırı sağcı lider Le Pen, 2022 seçimlerine oranla oylarını yaklaşık yüzde 8 oranında artırıyor.

Ankette, ikinci tur oylamaları da büyük farklılık gösteriyor.

Marine Le Pen, bugün seçim yapılsa, Emmanuel Macron'u 10 puan geride bırakarak yüzde 55 oyla cumhurbaşkanı seçiliyor. Macron, ikinci turda yüzde 45 oyda kalıyor.