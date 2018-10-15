Macron İran’la nükleer anlaşmadan yana

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmenin hiçbir yararının olmadığını söyledi. Macron, Uluslararası Fransa Radyosuna yaptığı açıklamada, "KOEP konusunda bizim ABD ile ihtilafımız var ve bu ihtilaf bu konu ile ilgili tepkimiz konusunda" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Trump’ın ABD Cumhurbaşkanı seçilmesinden beri bir İran ile olan nükleer anlaşmanın korunması yönünde çaba sarf ettik, bizim tavrımız İran’ın anlaşmadan çekilmemesi yönündeydi, zira İranlılar anlaşmadan çekildikleri takdirde biz bir şey elde etmeyeceğiz ve onların nükleer faaliyetlerini denetleyemeyeceğiz" sözlerini kullandı.

Macron nükleer anlaşmadan çekilmenin hiçbir şekilde yararlı olmadığını belirterek, "Bunun Ortadoğu bölgesi için birçok tehlikeleri olacaktır, fakat bana göre İran ile ilgili diğer konularda sert tutum yararlı" şeklinde konuştu.

Macron, "Fransa’nın İran ile stratejisi dört ilkeli. Birincisi nükleer anlaşmanın korunması, ikincisi nükleer anlaşmada 2025 yılından sonra denetimlerin sağlanması, üçüncüsü İran füze faaliyetlerine denetim, dördüncüsü de İran’ın Ortadoğu'daki askeri nüfuzunun sınırlandırılması" dedi.

ABD devlet başkanı Trump'ın Mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekilmesi Avrupa ülkeleri tarafından eleştirilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

