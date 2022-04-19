Macron kazanırsa gıda yardımı yapacaklar

Fransa Tarım Bakanı Julien Denormandie, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gelecek hafta 2. turu düzenlenecek seçimi kazanmasının ardından dar gelirlilere gıda yardımı yapılmasını öngören planın yürürlüğe gireceğini söyledi.

Macron tarafından daha önce dile getirilen öneriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Denormandie, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunun ardından Macron’un yeniden kazanması halinde gıda çeklerinin yıl içinde dağıtılacağı haberini verdi ancak bunun miktarı ve nasıl dağıtılacağı konusuna açıklık getirmedi.

Fransız bakan, çeklerin dağıtılmasıyla ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Macron, daha önce Fransız gıda ürünlerinin tüketilmesi koşuluyla bu gıda çeklerinin yoksul kesime dağıtılmasının öngörüldüğünü söylemişti.

Macron, bu yıl artan enerji fiyatları yüzünden dar gelirlilere yakacak yardımı yapılmasını kararlaştırmıştı.

Buna göre, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle aylık net geliri 2 bin euronun altında olanlara 100 euro yardım yapılması ve doğal gaz kullanım bedellerinin gelecek yıl sabitlenmesi kararlaştırıldı.

Son anketler, Macron’un gelecek hafta düzenlenecek 2. turu önde bitireceğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Euronews