banner39

banner35

Macron, küresel gıda krizi uyarısı yaptı

France Bleu radyosunda açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

Avrupa 23.03.2022, 01:38
Macron, küresel gıda krizi uyarısı yaptı

Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

Gıda ürünlerinde yaşanacak artışlar karşısında alt ve orta gelirli insanlara gıda yardımı yapacaklarını ifade eden Macron, halkı sadece Fransız ürünlerini satın almaya teşvik edeceklerini belirtti.

Macron, gıda konusunda gelecek yıllarda dışarıya karşı daha az bağımlı olmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA
#fransa #Emmanuel Macron #küresel gıda krizi
Yorumlar (0)
6
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?