Macron, Le Pen'e karşı başörtüsünü savundu

Fransa'da 24 Nisan pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan önce adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi.

Macron, rakibinin kamusal alanda başörtüsü yasağı vaadini eleştirip, böyle bir kararın 'iç savaşa yol açacağı'nı söyledi.

Le Pen, "İslamcılıkla" mücadele etmek istediğini, Macron'un bu konudaki politikalarının etkili olmadığını savundu.

"İslamcı ideoloji" ile mücadele konusunda yasa çıkarmayı hedeflediğini ifade eden Le Pen, İslam'a karşı değil "İslamcılığa" karşı mücadele ettiğini iddia etti.

Le Pen, "İslamcılıkla" mücadele kapsamında "radikalleştiği" iddiasıyla 570 camiyi kapatmak istediğini de söyledi.

İşte Macron ve Le Pen'in, France 2 ve TF1 kanallarının ortak yayınında, ikinci tur öncesinde gündeme ve seçim programlarına ilişkin değerlendirmeleri.

Le Pen: Kamuya açık alanlarda başörtüyü yasaklamalı

Kamuya açık alanlarda başörtünün yasaklanması gerektiğini değerlendiren Le Pen, "Başörtüsü İslamcılar tarafından empoze ediliyor. Başörtüsü takan kadınların büyük bölümü söylemeye cesaret etmese de başka seçeneği olmadığını düşünüyor. Kadınların özgürleştirilmesi gerekiyor. Bunun için kamuya açık alanlarda başörtüyü yasaklamalı." ifadesini kullandı.

Le Pen, başörtüsü yasağının "İslamcılıkla" mücadele kapsamında uygulanacağını ileri sürdü.

Seçilmesi halinde ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal edeceğini anlatan Le Pen, suça karışmış yabancıların sınır dışı edileceğini belirtti.

"Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız"

Macron, başörtüsü dahil dini sembolleri yasaklamayacağını söyledi.

Başörtüsünün kamuya açık alanlarda yasaklanması halinde buna diğer dini sembollerin eklenmesi gerektiğine işaret eden Macron, Le Pen'in başörtüsü yasağı talebine dair "Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız. Söylediğiniz çok ciddi bir şey. Başörtüsü yasağını uygulamak için kaç polis memuru kadınların arkasından koşmak zorunda kalacak?" dedi.

Macron, bu yasağın hiçbir anlamı olmadığını ve Fransa'ya "ihanet" olduğunu belirtti.

Hükümetiyle "İslamcılıkla" mücadele ettiklerini, çok sayıda derneği kapattıklarını ifade eden Macron, ülkedeki 99 caminin "ayrılıkçılıkla" suçlandığını ve 23'ünün kapatıldığını aktardı.

Macron, Le Pen'e seslenerek dini İslam olan milyonlarca insanın da ülkede rahat şekilde yaşamak istediğini söyledi.

"Fransız bankalar vermediği için Rus bankasından borç aldım"

Macron, Le Pen'i hedef alarak, "2014'te Kırım'ın ilhakını tanıyan ilk Avrupalı siyasetçilerden olduğunuzu düşünüyorum. Bu bizim ülkemiz için kötü bir haber. Siz Rus iktidarına ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bağlısınız. Siz 2014'te Sayın Putin iktidarına yakın bir Rus bankasından borç aldınız." diye konuştu.

Macron ayrıca Le Pen'e "Siz Rusya ile konuştuğunuzda bir başka ülkenin lideri ile konuşmuş olmuyorsunuz, bankacınız ile konuşmuş oluyorsunuz" dedi.

Le Pen ise Fransız bankalarının kredi vermemesi nedeniyle Rus bankasından borç aldığını söyleyerek kendini savundu.

Macron: Fransa'yı AB'den çıkarmak istiyorsunuz

Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'yı Avrupa Birliği'nden çıkarmayı hedeflemediğini söylerken, Macron aşırı sağcı adayı Fransa'yı AB'den çıkarmayı planlamakla suçladı.

Aşırı sağcı aday, Afrika ile yeni ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, Afrika'nın Fransa için etki alanı olduğunu belirtti.

Macron ise Le Pen'e tepki göstererek Afrikalı ülkelerle ilişkileri geliştirdiklerini, bu kıtayı önemsediğini söyledi.

Diğer yandan Fransızların hayatını en çok ilgilendiren alım gücü konusunda Macron ve Le Pen birbirlerinin vaatlerini ve politikalarını da eleştirdi.

Le Pen: Göç konusunda referanduma gidilsin

Aşırı sağcı aday, göç meselesinde referanduma gidilmesini önerdi. "Gittiğim her yerde, en uzak kırsal alanlar dahil, bana 'artık dayanamıyoruz' diyen insanlar var." ifadesini kullanan Le Pen, "Kitlesel ve anarşik göç sorununu çözmemiz gerekiyor. Fransa'nın göçmenlik konusunda referanduma ihtiyacı var ki Fransızlar kimin geleceğini, kimin kalacağını ve kimin ayrılacağını seçsin" diye konuştu.

Maron ise rakibinin korku ve kızgınlık içerisinde yaşadğını belirterek "Referandum hiçbir şeyi değiştirmez, bu diğer ülkelerin işbirliğine de bağlı" yanıtını verdi.

İklim ve enerji politikaları

Adayların birbirini sert eleştirdiği bir diğer konu da iklim ve enerji politikaları oldu. Macron, "Sadece nükleere dayanan fosil yakıtlardan çıkış yolu yok. Stratejiniz uygulanabilir değil. Bugün enerji ihtiyacımız olmasına rağmen, bana fosil yakıtların ötesine geçmekle nasıl başa çıkacağımızı, Rus gazına olan bağımlılığımızı nasıl azaltacağımızı söylemiyorsunuz." dedi.

Macron'a tepki gösteren Le Pen, "Ben hiçbir şekilde iklim şüphecisi değilim. Ama sen, sen iklim ikiyüzlüsüne benziyorsun" sözleriyle yanıt verdi. İki adayın hemfikir olduğu tek konu ise, daha fazla nükleer santral inşa edilmesiydi.

Kaynak: Euronews