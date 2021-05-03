Macron, muhafazakarlarla iş birliği yapıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi La Republique en Marche (İlerleyen Cumhuriyet) Provence-Alpes-Cote d’Azur bölgesinde yapılacak bölgesel seçimlerde muhafazakar parti Les Republicains (Cumhuriyetçiler) ile ittifak kurdu.

Macron'un partisi son belediye seçimlerinde aldığı büyük yenilgiden sonra, zayıf kaldığı bölgelerde aynı hezimeti yaşamamak için ittifak yolunu seçti.

LREM’in bölge adayı Sophie Cluzel böylelikle Les Republicains’in (LR) bölge meclisi başkanı Renaud Muselier'in liderliğindeki aynı listede seçime girecek.

Başbakan Jean Castex, Le Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, ittifak teklifinin LR partisinden geldiğini, Macron ise teklifi "çok olumlu" karşılayarak kabul ettiğini ifade etti.

Provence-Alpes-Cote d’Azur'de LREM/LR ittifakı bölgede oldukça güçlü olan aşırı sağcı Rassemblement national'e (Ulusal Cephe) karşı yarışacak.

'Macron seçim stratejisi için LR partisini zayıflatıyor'

Ancak bazı muhafazakarlar söz konusu ittifaktan memnun değil. Macron, 2017'de iktidara geldiğinden beri, Sarkozy'nin partisi LR'den birçok kişiye başbakanlık ve içişleri bakanlığı gibi önemli görevler verdi.

Siyaset bilimcileri, Macron'un gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarını artıran aşıra sağ karşısında güçlenmek için LR partisini zayıflattığını ileri sürüyor.