Macron: "Rus makamları Buça'daki suçlar için hesap verecek"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın, Ukrayna'nın Buça kentinde "işlediği suçlara" ilişkin hesap vermek zorunda olacağını belirtti.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerlerinden kurtarılan Buça'dan aktarılan görsellerin dayanılmaz olduğunu kaydederek, "Sokaklarda korkakça öldürülen yüzlerce sivil." ifadesini kullandı.

Kurbanların acılarını paylaştığını belirterek Ukraynalılarla dayanışma içinde olduğunu ifade eden Macron, Rus makamların bu suçlar hakkında hesap vermek zorunda olacağını kaydetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.