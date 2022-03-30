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Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Avrupa 30.03.2022, 00:59
Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Gelecek günlerde Mariupol'da insani operasyon düzenlemenin "bu aşamada mümkün olmadığı" ifade edilen açıklamada, Putin'in görüşmede bu konuyu düşüneceğini söylediği aktarıldı.

Macron, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Mariupol'u terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
#Emmanuel Macron #Vladimir Putin #Telefon görüşmesi
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