Macron'u protesto edenler yarın toplanıyor

Fransa'daki Sarı Yelekliler hareketi üyeleri, Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarını protesto etmek için cumartesi günü ülke çapında yaklaşık 600 gösteri düzenlemeyi planlıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı reformlar ve artan yakıt vergileri nedeniyle bu hafta sonu gerçekleştirilecek ulusal çapta bir protestoyla karşı karşıya.

"Sarı Yelekliler" adlı hareketin üyeleri, otoyolları ve bazı petrol depolarına giden yollara erişimi engelleme tehdidinde bulundu.

Hareket, cumartesi günü ülke çapında yaklaşık 600 kadar protesto düzenlemeyi planlıyor.

France 24, ülke çapında gerçekleştirilecek olan 600 kadar protestonun dağılımını gösteren bir harita yayımladı.

Macron, Çarşamba günü bir televizyon röportajında, "Öfkeyi duyuyorum ve toplumumuzda buna izin verilmesi temel bir hak" dedi.

Macron ayrıca, protesto hareketinin, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi ve diğer sağ ve sol partilerin destekleriyle reformları engellemeye çalıştığını, fakat bu partilerin protestocuların kendi görüşlerini açık bir şekilde yansıtmadığını söyledi.

Fransa hükümeti, 2017 sonlarında, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bir verginin yanı sıra, dizel üzerinde doğrudan vergiyi artıran bir kanunu onaylamıştı.

Fransa'daki araçlarda en yaygın kullanılan yakıt olan dizelin fiyatı geçen yıl yüzde 20 yükselerek, litresi yaklaşık 1.49 Euro oldu.

Fransa'da son dönemde hükümetin reform politikalarına karşı grev ve gösteriler arttı.

Fransa'da Mart ayında başlayan grev dalgasında memurlar, kamu ve yerel yönetim çalışanları ile kara, hava ve demiryolu sektörü çalışanları hükümetin kemer sıkma ve reform kararlarına tepki olarak grev kararı almıştı.

Özellikle mayıs ve haziranda ülke genelinde düzenlenen grev ve gösterilere milyonlarca kişi katılmıştı.

Geçen ayın başlarında da Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarına karşı 100'den fazla kentte gösteri düzenlenmişti.

Kaynak: Reuters, AFP