Macron'un en güçlü rakibinden AB mesajı

Fransa'da nisan ayında düzenlenecek olan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak Valerie Pecresse Yunanistan ziyareti sırasında, Avrupa Birliği sınırlarının daha güçlü tutulması gerektiğini söyledi.

Yunanistan gezisinin ilk gününde başkent Atina'da konuşan Pecresse, "Sınırlar olmadan Avrupa olmaz ve bugün sınır sorunu güçlü bir Avrupa için başlıca sorundur" ifadelerini kullandı.

Liberal muhafazakar Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Valerie Pecresse, nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağı düşünülen mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşısında en güçlü aday olarak görülüyor.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik tavrını takdir ettiğini söyleyen Pecresse, sınır politikasını şu sözlerle açıkladı: "Kale gibi bir Avrupa kesinlikle değil ancak süpermarket gibi bir Avrupa da değil. Giriş noktalarımız olduğunda kapılar da var demektir. Benim modelim kapıların olduğu ve kapılardan geçildiği bir Avrupa modeli. Bu modelde birinin evine girmek istediğimizde kapıyı çalarız ve girmek için izin isteriz. Bu her yerin her yere açık olduğu bir model değil."

Kaynak: Euronews