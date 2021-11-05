Macron'un eski korumasına hapis cezası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın eski koruması ve güvenlik danışmanı Alexandre Benalla Paris'taki protestolar sırasında göstericilere saldırmaktan dolayı üç yıl hapse mahkum edildi.

Paris'teki 1 Mayıs 2018'de düzenlenen gösteriler sırasında polis kaskı ve rozeti takan 30 yaşındaki Benalla'nın bir adama vurduğu ve bir kadını sürüklediğine dair iddialar Macron için siyasi kriz yaratmıştı.

Olayın ardından 15 gün görevden uzaklaştırma cezası verilen Benalla'nın ceza sonrasında Elysee Sarayı'na geri döndüğünün anlaşılması ve saldırıyı gösteren videonun yayınlanmasının ardından olayın Macron tarafından ört bas edildiği izleniminin uyanması olayı skandal boyutuna taşımıştı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nı Fransa'nın kazanmasının ardından Bastille Günü'nde yapılan zafer geçidinde futbol takımıyla birlikte otobüsle Champs-Elysees bulvarında turlayan Benalla hakkında temmuz ayında soruşturma açılmıştı. Benalla daha sonra Elysee Sarayı'ndaki görevinden kovulmuştu.

Cumhurbaşkanı Macron ilk başlarda sessiz kalmış, ancak daha sonra "Bu konudaki bütün sorumluluk benim" diyerek sorumluluğu üstlenmişti. Ancak kriz Macron'un kamuoyu yoklamalarındaki popülerliğini olumsuz etkilemişti.

Fransız Senatosu geçtiğimiz şubat ayında olayın cumhurbaşkanının güvenliğini tehlikeye attığı ve olayın idaresinde bir dizi hatalar yapıldığı gerekçesiyle Benalla hakkında dava açılmasına karar vermişti.

Benalla cuma günü görülen karar davasında ayrıca görevden kovulmasının ardından hala diplomatik pasaport kullanmaya devam etmek, hizmet pasaportu almak için sahte belge düzenlemek ve 2017 yılında yasaya aykırı şekilde silah taşımaktan da suçlu bulundu.

Kaynak: Euronews