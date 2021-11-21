Macron'un karikatürünü çizen kişi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltında
Fransa'nın başkenti Paris'te üzerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karikatürünün bulunduğu bir kamyonet durduruldu. Sürücünün kapıları açmaması üzerine camı kırarak araç içine giren Fransız polisi, kamyonetin şoförünü "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle gözaltına aldı.
Avrupa 21.11.2021, 14:00 21.11.2021, 14:20
Paris’te Macron’un bulunduğu karikatür kaplı bir kamyon durduruldu.
Fransız polisi kamyonet sahibinin dışarı çıkması için uyardı. Şoför kapıyı açmayınca polis kamyonetin camını kırarak içeride bulunan kamyonet sahibini derdest etti ve dışarı çıkardı.
Macron’un karikatürünü gerekçe gösteren Fransız polisi, kamyonet sahibini "Cumhurbaşkanına hakaretten" gözaltına aldı.
Macron, İslam'ı hedef alan karikatürlerin ifade özgürlüğü olduğunu savunup, "Her şeyin karikatürü yapılabilir" demişti.
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