Macron'un karikatürünü çizen kişi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltında

Paris’te Macron’un bulunduğu karikatür kaplı bir kamyon durduruldu.

Fransız polisi kamyonet sahibinin dışarı çıkması için uyardı. Şoför kapıyı açmayınca polis kamyonetin camını kırarak içeride bulunan kamyonet sahibini derdest etti ve dışarı çıkardı.

Macron’un karikatürünü gerekçe gösteren Fransız polisi, kamyonet sahibini "Cumhurbaşkanına hakaretten" gözaltına aldı.

Macron, İslam'ı hedef alan karikatürlerin ifade özgürlüğü olduğunu savunup, "Her şeyin karikatürü yapılabilir" demişti.