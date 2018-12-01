Fransa'da göstericilere tazyikli su

Fransa'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları protesto eden Sarı Yelekliler, bugün de polis barikatlarını aşarak Şanzelize Caddesi'ne girdi. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği ve gözaltılar olduğu belirtiliyor.

Fransa İçişleri Bakanı, "Göstericilerin arasında 1.500'den fazla provakatör var." açıklamasında bulundu.

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' eylemi için İçişleri Bakanlığı bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi ve TOMA gönderdi. Polisin bugünkü müdahalesinin ardından, gözaltı sayısının 63'e çıktığı belirtildi.

Ülkede "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Ülke genelinde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 141’i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralanmış, 794 gözaltına alınmış ve 9 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 15:16