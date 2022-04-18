Macron ve Le Pen kozlarını canlı yayında paylaşacak

Fransa'da ikinci kez cumhurbaşkanlığına aday olan Emmanuel Macron ile aşırı sağcı lider Marine Le Pen 20 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek televizyon yayınında kozlarını paylaşacak.

Ülkenin en büyük devlet kanalı France 2 ile en büyük özel kanalı TF1'den eş zamanlı olarak canlı yayınlanacak tartışma programında adaylar, gelecek hafta sonu oy kullanacak seçmenleri ikna etmeye çalışacak.

20 Nisan Çarşamba Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak program iki saatten biraz fazla sürecek.

Dikkatler iki liderde olacak

Seçimlere dört gün kala canlı yayınlanacak program iki liderin bir araya geldiği tek tartışma programı olacak.

Son kamuoyu araştırmaları 5 yıl önce de ikinci turda karşı karşıya gelen iki aday arasındaki farkın büyük oranda kapandığına işaret ediyor.

24 Nisan 2017'de gerçekleştirilen tartışma programında Emmanuel Macron rakibine karşı büyük bir üstünlük sağlamış, bu başarısı Le Pen tarafından da daha sonra kabul edilmişti.

Birkaç gün sonra yapılan seçimlerde ise Macron oyların yüzde 66'sını almış, aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise yüzde 33,9'da kalmıştı.

Son anketler, Macron'u yüzde 54 rakibi Le Pen'i ise yüzde 46 civarında gösteriyor.

Kaynak: Euronews