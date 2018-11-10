Macron’a suikast girişiminin ayrıntıları basına sızdı

France 2 televizyonunun Fransa polisi kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a suikast girişimini planlayanlar, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin yıl dönümü etkinliklerinde bıçakla saldırmak istediklerini itiraf ettiler.

Macron’a suikast girişiminin ayrıntıları basına sızdı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan suikast planına ilişkin 6 Kasım'da ön soruşturma kapsamında aşırı sağcı olduğu açıklanan 6 kişi yakalanmıştı. Televizyon kaynağının verdiği biliye göre, altı zanlıdan ikisi serbest bırakıldı, dördü ise suçlarını itiraf etti.

Sorgulama sırasında zanlılar, suikast girişiminin 62 yaşındaki iş insanı Jean-Pierre B. tarafından planlandığını anlattı. Plan, Macron'un Charleville-Mezieres'teki etkinliğe katılacağı 7 Kasım günü uygulanacaktı.

Polis, Jean-Pierre B'nin aracında yaptığı aramada, zanlıların suikastte kullanacaklarını itiraf ettikleri seramik bir bıçak buldu.

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