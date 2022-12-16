Macron’dan AB'ye ABD sübvansiyonları karşısında "hızlı" hareket çağrısı



27 üyeli AB liderleri bugün, sanayi sektörlerinin Ukrayna'daki savaşın neden olduğu enerji krizi ve ABD sübvansiyon yarışıyla başa çıkmasına yardımcı olacak ortak bir yanıt bulmaya çalışıyor. Ancak Avrupa Parlamentosu'nda yaşanan sözde yolsuzluk skandalının yarattığı travma da gündeme geldi. Avrupa kurumunun başkanı, yasama organını temizlemek için "geniş kapsamlı bir reform paketi" sözü verdi.



Macron, “Adil rekabeti sürdürmek ve özellikle Avrupa'da yeşil teknolojileri ve geleceğin teknolojilerini savunmak için bir yanıtımız olmalı” diyerek daha hızlı hareket ederek ABD’ye yanıt olarak Avrupa ve ulusal düzeyde makroekonomik bir yanıt bulmaları gerektiğini ifade etti. Macron, yanıtın 2023 yılı başında olması gerektiğini bildirdi.



Washington tarafından bu yaz kabul edilen ABD planı, iklim değişikliğiyle mücadele için 370 milyar dolarlık yatırım çağrısında bulunuyor.



Macron'un ABD Başkanı Joe Biden'dan taviz talep ettiği ABD ziyaretinden iki hafta sonra, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün Strazburg’da Avrupa Parlamentosu’na hitap ederek, bu tür politikaların haksız rekabete yol açtığını belirterek ABD’ye tepki gösterdi. Von der Leyen, Washington'dan olası tavizleri beklemeden bir Avrupa planı hazırlanmasını önerdi.



Avrupalıların şirketlerini sübvanse etmeyi kritik bir bağlamda yeniden düşünmeleri gerekiyor. Moskova, Şubat ayında Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının başlamasından bu yana Avrupa Birliği'ne boru hattı gazı sevkiyatını yüzde 80 oranında azalttı.