Macron'dan İslam dünyasını ayağa kaldıran karikatürler için ilginç savunma

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye başta olmak üzere bir çok Müslüman toplumun yaptığı boykot çağrıları sonrasında konuştu.

Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın" ifadeleriyle boykot çağrısında bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, El Cezire televizyonuna verdiği mülakatta şunları söyledi:

Macron, "Karikatürlerin şoke edebileceğini anlıyorum ancak bu şiddeti asla haklı çıkarmaz. Özgürlüklerimiz, haklarımız...bunları korumak bizim görevimiz." dedi.

Macron ayrıca "Biz bu karikatürleri desteklemiyoruz. Bunların arkasında olduğum algısı oluşturdular fakat arkasında değiliz. " açıklamasında bulundu.

Kaynak: Euronews

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 18:32