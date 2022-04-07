Macron'dan Polonya Başbakanı'nın eleştirilerine yanıt: Temelsiz ve skandal

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 kanalında Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin eleştirileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Morawiecki'nin açıklamalarının "temelsiz" ve "skandal" olduğunu ifade eden Macron, Polonya Başbakanı'nı Fransa'daki cumhurbaşkanı seçim kampanyasına müdahale etmekle suçladı.

Macron, Morawiecki'nin aşırı sağcı parti tarafından desteklendiğini ve Fransa'daki aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ile birçok kez görüştüğünü söyledi.

"Ukrayna'da barışı sağlamak için Putin ile görüşmek önemli"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü için sorumluluğu üstlendiğini ifade eden Macron, Ukrayna'da barışı sağlamak için Putin ile görüşmenin önemli olduğunu vurguladı.

Morawiecki, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Batı’dan Rus kaynaklarına yönelik yaptırımları ve ambargoyu sıkılaştırmasını isterken, Macron'a atfen "Sayın Macron, Putin ile kaç kez görüştünüz, bir şey başardınız mı? Suçlularla pazarlık yapacak bir durum yok" demişti.