Macron'dan Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesine yeşil ışık

Macron, Hollanda ziyareti kapsamında bir araya geldiği Başbakan Mark Rutte'yle ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda liderler, başta Ukrayna-Rusya Savaşı olmak üzere göç ve Avrupa'da yeşil sanayiyi destekleme konularda açıklama yaptı.

Rutte ile görüşmelerinde Ukrayna meselesini ele aldıklarını ifade eden Macron, Ukrayna'yı her alanda ve gerektiği müddetçe desteklemekte kararlı olduklarını belirtti.

Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Hiçbir şey seçecek dışı değil" diyen Macron, tansiyonu yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna'ya savaş uçağı verilebileceğine işaret etti.

Macron, Ukrayna'nın savaş uçakları için resmi talepte bulunması gerektiğini belirtirken, Rutte, Ukrayna'dan henüz böyle bir talebin gelmediğini kaydetti.

Hollanda ve Fransa, AB'ye göçün "yönetilebilir" hale gelmesini istiyor

İki ülkenin AB'nin göç politikalarında büyük ölçüde aynı görüşte olduğunu dile getiren Rutte, AB'ye göçmen akınının "yönetilebilir" hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Macron, Rutte'yle göç meselesine değindiklerini ve AB'nin dış sınırlarının daha iyi korunması için birlik kurallarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mevcut göç sisteminin Fransa'da etkisiz kaldığını belirten Macron, "Sistem şu anda göçmen kaçakçıları tarafından suistimal ediliyor. Sistemi daha verimli hale getirmeliyiz." dedi.

Liderler, 9-10 Şubat'ta AB ülkelerinin liderleriyle göç meselesini ele almak üzere Brüksel'de bir araya geleceklerini kaydetti.

Yeşil sanayi için fon

Macron, ABD'nin yeşil sanayiye sübvansiyonlar içeren enflasyonu düşürme yasasına karşı AB'nin de yeşil sanayiye yatırım yapan AB şirketlerine destek vermesi gerektiğini belirtti.

Rutte, yeşil sanayiye destek noktasında şirketlere ek maddi kaynak sağlanmasını bu aşamada düşünmediklerini söyleyerek "Mevcut fonların nasıl kullandığına bakmalıyız." diye konuştu.

Yeşil sanayinin sübvansiyonunda henüz yolun başında olduklarını ifade eden Rutte, "Yeşil teknolojimizi güçlendirmeliyiz." dedi.

Macron, eşi Brigitte Macron'un 11-12 Nisan'da Hollanda'ya geleceğini söyleyerek bunun, iki ülkenin derin dostluğunun göstergesi olduğunu kaydetti.