Madrid'de Batı Sahra gösterisi

"Sahra Halkıyla Dayanışma Dernekleri Devlet Koordinatörü" adlı örgütün çağrısıyla düzenlenen ve "Batı Sahra'nın özgürlüğü ve adil bir barış" sloganıyla yapılan yürüyüş, Madrid kent merkezindeki İspanya Meydanı'nda başlayıp Sol Meydanı'nda sonlandırıldı.

Sol ve komünist görüşlü sivil toplum örgütlerinin destek verdiği gösteride okunan manifestoda, "Batı Sahra ile ilgili alınmış uluslararası kararları uygulaması ve insan haklarına saygı göstermesi için Birleşmiş Milletler'den Fas'a baskı yapması" istendi.

Referandum çağrısının yapıldığı ve İspanya'daki sol koalisyon hükümetinden "Batı Sahra'daki tarihi, hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi" talep edilen manifestoda ayrıca Batı Sahra'da doğal kaynaklarının korunması gerektiği vurgulandı.

Bu arada gösteriye katılan İspanyollar, AA muhabirine verdikleri demeçte, Batı Sahra sorununun çözümü için İspanyol hükümetini harekete geçmeye çağırdı.

Göstericilerden Sigmo Oriol, "Batı Sahra halkı artık daha fazla kendi kaderine terk edilemez. Uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha bu bölgeye çekmek için bugün yürüdük." dedi.

Enrique Llamazares, "Tüm uluslararası toplumun desteğiyle Batı Sahra'da bir referandum yapılmalı ve bölge halkı kendi geleceğine karar vermeli." ifadesini kullandı.

Blanca Ortiz de "Son dönemlerde Batı Sahralılardan yana gelişmeler olsa da bölge halkının hakları konusunda endişelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

İspanya'nın eski sömürgesi Batı Sahra'dan 1976 yılında çıkmasıyla birlikte Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında günümüze kadar devam eden sorunlar başlamıştı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

Sorunun çözümü konusunda bir süredir yeni gelişme yaşanmazken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mayıs 2019'da istifa eden Horst Köhler'in yerine 6 Ekim'de Batı Sahra Özel Temsilciliğine Staffan de Mistura'yı atadığını duyurmuştu.

Ayrıca BMGK, Fas'ın Batı Sahra bölgesinde bulunan BM barış gücü MINURSO'nun görev süresini 31 Ekim 2022'ye kadar bir yıl daha uzatma kararı vermişti.