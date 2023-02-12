Madrid'de binlerce sağlık çalışanı gösteri yaptı

Sağlık sektörüyle bağlantılı 74 sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla düzenlenen kent merkezindeki yürüyüşe 200 binin üzerinde kişi katıldı.

Göstericiler, Madrid özerk yönetimindeki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) sağlık politikalarını eleştirdi.

Mevcut sistemin "özel sağlık şirketlerinin çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu" savunan göstericiler, kamu sağlık hizmetlerine daha fazla finansman ayrılmasını istedi.

STK'lerin yayınladığı ortak açıklamada, sağlık bütçesinin yüzde 25'inin ilk müdahale hizmetlerine ayrılması, özelleştirmeye izin veren yasaların kaldırılması, Madrid'deki doktorların başka ülkelere göçünün durdurulması için "onurlu ve istikrarlı maaş ve personel alımı" talepleri sıralandı.

Çalışma şartlarının düzeltilmesi, personel alımı ve maaş artışı taleplerinin özerk yönetim hükümeti tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle doktorlar, 21 Kasım 2022'de süresiz gittikleri greve, Noel nedeniyle ara vermiş ve ocak ayının ilk haftasından itibaren tekrar başlamıştı.

Greve gittikleri her gün maaşlarından kesinti yapıldığını aktaran doktorlar, şimdiye kadar ortalama 3 bin 500 avroluk kayıplarının olduğunu söyledi.

Benzer gerekçelerle Katalonya, Valensiya, Extremadura, Endülüs, Navarra ve Aragon gibi ülkenin diğer bölgelerinde de grevler olmuş ama bunların çoğunluğunda yerel yönetimlerle anlaşma sağlanarak eylemler sonlandırılmıştı.