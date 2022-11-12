Madrid'de iklim değişikliği protestosu

Kent merkezinde düzenlenen gösteride, Mısır'da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP 27) katılan tüm devletlerin hükümetlerinden harekete geçmeleri istendi.

Uluslararası toplumun siyasetçilerden ve şirketlerden beklentisinin, "iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını frenleyecek ve iklim adaletini garanti edecek acil önlemler olduğunu" vurgulayan çevreci derneklerin temsilcileri, basına yaptıkları açıklamada, "Bizler bu sorun karşısında pasif kalamayız. Yeşil bir geleceğe olan ihtiyacımızı karşılamak, geçim kaynaklarını, ekosistemleri, toplulukları ve kültürleri korumak için mücadele edeceğiz." dedi.

"Adaletli iklim ve enerji", "Gezegenimiz bu duruma daha fazla dayanamaz" sloganları atan göstericiler, siyasetçilerden "iklim sorununu çözmek için gerçek eylemlere acil olarak başlamalarını" talep etti.

Ecologistas en Accion adlı örgütün sözcüsü İrene Rubiera, "Dünyanın her yerinde tüm çevreciler seferber oldu. Sorun her zamankinden daha acil ve semptomları şimdiden fark ediliyor. Bu gezegen, şimdiye kadar sunulan reçetelerle tedavi olmayacağını gösterdi. Daha cesur, adaletli ve kararlı adımların hemen atılması gerekiyor." şeklinde konuştu.