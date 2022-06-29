Madrid zirvesi sonrası İsveç'in PKK'lı vekili panikte

Madrid'de NATO'nun da katıldığı dörtlü zirve sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildiri imzaladı.

Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik talepleri, NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya tarafından kabul edildi.

Anlaşma, İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'yi destekleyen Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat'ı rahatsız etti.

TERÖRİSTLERE DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Twitter hesabından terörist başı Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüt paçavraları önündeki bir karesini paylaşan Riazat, "Ben ve partim demokratik Kürt hareketine destek verdiğimiz için İsveç'in güvenliği için bir risk olarak görülmeli miyim? Sadece merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET

Riazat, daha sonra örgüt paçavrasından yapılan bir tişörtü giydiği fotoğrafını paylaştı. PKK'lı vekil, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunarak 'diktatör' dedi.