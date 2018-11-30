Madrid’de hava kirliliğiyle başa çıkmaya çalışıyor

Madrid Belediyesinin kararıyla bugün uygulamaya giren yönetmelik gereği şehir merkezinde 472 hektarlık alana araç girişleri kısıtlandı. Uygulama ile şehir merkezinde azot dioksit oranının yüzde 40 azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

Şehir merkezine serbest geçiş hakkı sadece bu bölgede ikameti olan kişilerin ve özel izni bulunanların araçları ile elektrikli ve hibrit araçlara verilirken, diğer araçlar için "çevre etiketi" zorunluluğu getirildi.

Uygulama kapsamında benzinli arabalarda 2000 yılı, dizel arabalarda da 2006 yılı öncesi üretilmiş araçlara şehir merkezine girişler tamamen yasaklanarak, "çevre etiketi" verilmiyor. Bu yılların üzerindeki model araçlarda ise çevreye verdikleri zarara göre "B" ve "C" kodlarında etiketler tahsis edilirken, bu araçların şehir merkezinde saat 07.00 ila 22.00'de sadece kapalı özel ve kamusal otoparklara park etmelerine izin veriliyor.

2025 yılından sonra şehir merkezine elektrikli ve hibrit olmayan tüm araçların girişinin yasaklanması öngörülüyor.

Madrid'de bugünden itibaren başlayan uygulama için şehir merkezinin tüm giriş ve çıkışlarına kameralar ve uyarı levhaları yerleştirildi. Halkın yeni uygulamaya alışması için mart ayına kadar ihlal yapan araçlara sadece uyarı gönderecek olan Madrid Belediyesi daha sonra kurallara uymayan araçlara 90 avro para cezası verileceğini duyurdu.

Son yıllarda hava kirliliğine karşı aldığı önlemlerle dikkati çeken Madrid Belediyesi, kirliliğin yüksek olduğu günlerde araçların trafiğe çıkışlarında tek-çift plaka uygulaması veya park yasağı gibi kararlar da alıyor.

Kaynak: AA