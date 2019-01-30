Makedonya'nın FETÖ iltisaklı gazeteye destek vermesine karşı protesto

Makedonya Hükümeti tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı "Zaman Makedonya" gazetesine verilen basım ve dağıtım desteği, düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği önündeki protestoya, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın yanı sıra Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Türk kökenli Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim, Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Romanların Tamamen Özgürleştirilmesi Partisi Genel Başkanı Nejdet Mustafa, Boşnak Demokratik Birliği Genel Başkanı Munir Kolaşinats, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilci ve personeliyle çok sayıda vatandaş katıldı.

"FETÖ elini Makedonya'dan çek" ve "Teröre destek olma" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Türkiye'ye destek sloganları attı.

Büyükelçi Kara, buradaki soydaşların devlete ödedikleri vergilerin, bir terör örgütünün yayın organının finansmanı için kullanılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, "Bu kararın en kısa sürede iptal edilmesi gerekmektedir. Bu ülkenin kurucu unsuru olan soydaşlarımızın hassasiyetlerinin Makedonya Devleti tarafından dikkate alındığını görebilmemiz, terörle mücadelemizde Makedonya’nın ülkemize verdiği desteğin kanıtlarından biri olacaktır." şeklinde konuştu.

Kara, gerek kişilerin gerekse Makedonya'daki parti liderlerinin bu sıkıntıları ilgili yerlere aktardığını ancak şu ana kadar henüz bir değişiklik olmadığını ifade ederek, "Biz yine söylüyoruz, söyleyeceğiz, 'bizim haberimiz yoktu' demek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir. 2 yıldır biz burada bu menfur terör örgütünü gecemizi gündüzümüzü katarak anlattık, söyledik fakat 'ben bunu bilmiyordum, bundan sonraki yılda önlem alacağız' demek kesinlikle bu konuyu bertaraf edemeyecektir." dedi.

Hain terör örgütünün yayın kuruluşundan desteğin çekilmesi çağrısı yapan Kara, "Makedonya Cumhuriyeti’ne sesleniyorum, lütfen attığınız adımdan geri durun artık. Empati kurun diyoruz. Kendinizi bizim yerimize koyun diyoruz. Aynı şekilde Türkiye, medya destekleri adı altında Makedonya'ya düşman olan bir terör örgütünü desteklemiş olsaydı Makedonya Cumhuriyeti’nin hoşuna gider miydi?" diye konuştu.

Kara, Makedonya İletişim, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanı Robert Popovski ile görüştüğünü anımsatarak, "Dün üzüldüğüm bir durum meydana geldi. Bu olaya müsebbip olan Bakan, 'o yayın örgütünün bir terör örgütüne mensup olduğunu bilmiyordum' dedi. Artık anlatalım. Gittiğimiz her yerde anlatalım, anlatıyoruz. Anlamamakta direnenler var gördüğüm kadarıyla. Bizler bıkmayacağız, anlatacağız. İki buçuk yıldır anlatıyoruz ama onlar hala ısrarla 'biz bilmiyorduk, olmuyor, göremedik' diyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş ülke Makedonya'nın yanında olmaya devam edeceğini dile getiren Kara, Makedonya'nın da bu konuda Türkiye'nin yanında olması çağrısında bulundu.

FETÖ iltisaklı gazeteye 14 bin avro maddi destek

Makedonya İletişim, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı, 2 gün önce, FETÖ iltisaklı "Zaman Makedonya" gazetesine ülkedeki basılı medya kuruluşlarına 2018 yılı için basım ve dağıtım desteği programı kapsamında maddi destek kararı verdiklerini duyurmuştu.

Program kapsamında başvuran 13 medya kuruluşundan, aralarında "Zaman Makedonya" gazetesinin de bulunduğu 11'ine destek verilmesi kararlaştırılmış, bu kapsamda Makedonya'da yayın yapan Zaman Makedonya gazetesine 903 bin 92 Makedonya dinarı (yaklaşık 14 bin 670 avro) destek verildiği ifade edilmişti.

Ardından, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ve ülkedeki Türk kökenli siyasiler karara sert tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 10:20