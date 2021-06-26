Malta gri listeye alındı

Uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Avrupa Birliği üyesi Malta'yı artan izleme altındaki "gri listeye" ekledi. Kurum, ayrıca terörizmin finansmanıyla mücadelede ilerlemeye rağmen Pakistan'ı listede tutmaya devam ettiğini kaydetti.

FATF, Haiti, Filipinler ve Güney Sudan'ın gri listeye eklendiğini ve ilerleme kaydettikten sonra Gana'nın listeden çıkarıldığını açıkladı.

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin yasal bir etkisi olmayan bu belgeye dahil edilmesini "haksız" olarak niteledi.

Malta'da Panama Belgelerinde gizli denizaşırı şirketler kurduklarından bahsedilen hükümet yetkililerine karşı yasal işlem yapılmaması ve ulusal pasaportların satışı konusundaki 'yolsuzluklar' yıllardır eleştiriliyordu.

FATF Başkanı Marcus Pleyer basın toplantısında, “Malta'nın ele alması gereken ciddi zayıflıklar ve çalışma alanları var. Malta'nın kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önleyecek kadar güçlü sistemlerin mevcut olduğundan emin olması çok önemli” dedi.

Yolsuzlukları araştıran gazeteci Galizia cinayeti

Malta'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın 2017 yılında bombalı suikastte hayatını kaybetmesi sonrası Malta yönetimi uluslararası kamuoyu tarafından eleştirilmişti.

Gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin enerji Bakanı Konrad Mizzi'nin gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirdi.

2019 yılında Başbakan Joseph Muscat dahil olmak üzere birçok kabine üyesi, cinayete karışan zanlılarla bağlantıları hakkındaki sorular üzerine istifa etmişti.

Kaynak: Euronews