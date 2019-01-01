Manchester saldırısında şüpheli soruşturma

İngiltere'de eline mutfak bıçağıyla polis memuru da dahil olmak üzere üç kişiyi bıçaklayan adam saldırı esnasında İslami kavramları dile getirdiği iddia edildi. Bunun üzerine polis, saldırıyı, ülkedeki İslamofobik algıyı güçlendirecek şekilde "terör" soruşturmasına çevirdi.

Manchester Polisi, saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir şahsı, sonra Salı günü şehrin Cheetham Hill bölgesinde bir adreste aradıklarını açıkladı.

Yılbaşı gecesi gerçekleştirilen saldırıda biri polis üç kişi yaralanmış, yaralıların durumunun hafif olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net