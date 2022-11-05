Manchester uçağı tuvalet molası verdi

Gran Canaria havalimanının olduğu Las Palmas'tan kalkan LS782 sefer sayılı uçak, 3 bin 22 kilometrelik Manchester yolculuğu için saat 17.03'te, yaklaşık bir saat gecikmeyle havalandı.

Yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu Airbus A321, normal şekilde Atlantik, Portekiz'in güneyi ve İspanya'nın batısı üzerinden uçtu. Fakat kuzey sahilinin üzerinden uçup Biscay Körfezi'ni geçmeden hemen önce, uçak aniden doğuya döndü ve iki daire çizdikten sonra Bilbao'ya indi.

Veri sitesi Flight Emergency şöyle bir tweet attı:

Gran Canaria'dan Manchester'a giden LS782 sefer sayılı Jet2 uçağı, uçaktaki tuvaletlerin bozulması yüzünden ve yolcular tuvaleti kullanabilsin diye az önce Bilbao'ya yöneldi.

Uçak 7.11'de İspanya'daki havalimanına indi ve 9.20'ye kadar orada kaldı.

Flight Emergency, tweetinde "Mesaneler boşaltıldı, LS782 yeniden yola çıktı" dedi.

Uçak sonunda saat 11.01'de, iki saat gecikmeyle Manchester havalimanına indi. Avrupa havayolu yolcu hakları kuralları uyarınca, herhangi bir tazminat ödenmedi.

Fakat bu yön değiştirme ek yakıt masrafları ve havalimanı taşıma ücretlerinden dolayı Jet2'ye binlerce sterline mal olacak.

The Independent, Jet2'den yorum talep etti ancak henüz yanıt alamadı. SeatGuru'ya göre, havayolu şirketinin Airbus A321 uçağında 4 tuvalet bulunuyor.

Bir yolcu uçağının çalışan tuvaletlere sahip olması konusunda yasal bir gereklilik yok gibi görünüyor.

2011'de Ryanair'in CEO'su, havayolu şirketinin Boeing 737 filosundaki üç tuvaletten ikisini kaldırmayı düşündüğünü söylemişti.

The Independent'a konuşan Michael O’Leary şöyle demişti:

Bu, tüm yolcular için uçak bilet ücretlerini temelde yaklaşık yüzde 5 düşürecek.

Bu fikir hayata geçmedi. Ryanair'in ana uçak tipinde 189 yolcu için hâlâ üç tuvalet var.

Kaynak: Independent Türkçe