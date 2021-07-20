Manş Denizi'nde rekor

İngiltere hükümeti, pazartesi günü 430 göçmenin yasa dışı yollardan Manş Denizi'ni geçtiğini duyurdu. Bu, bir günde Birleşik Krallık'a giriş yapan mülteci sayısında rekor anlamına geliyor.

Manş Denizi'ndeki geçişleri engellemekten sorumlu ekibin başındaki isim Dan O'Mahoney, "Avrupa genelinde yasa dışı göçün artması nedeniyle kanal boyunca tehlikeli küçük tekne geçişlerinde kabul edilemez bir artış var" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Fransız makamlarıyla yapılan işbirliğiyle bu yıl şimdiye kadar 7 binden fazla insanın geçiş girişimini engellediğini kaydetti.

Fransız kaynaklara göre, yılın ilk altı ayında, 7 bin 999 göçmen 399 ayrı 'olayda' tekneyle başarılı bir şekilde kanalı geçti. 2020'de de 9 bin 551 göçmenin dahil olduğu 868 olay kaydedildi.

Dört yıl hapis cezası

İngiliz parlamentosunda değerlendiren bir yasa tasarısına göre, ülkeye bilerek yasa dışı bir şekilde gelmek suç olacak ve bu kişiler için hapis cezaları dört yıla çıkarılacak. Ayrıca, sığınmacıların "güvenli üçüncü ülkelere" gönderilmesi de planlıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) planı 'ayrımcı' olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

Göçmenlerin Refahı için Ortak Konsey gibi sivil toplum kuruluşları da tasarının "Birleşik Krallık'ta mülteci koruması ilkesine temel bir meydan okuma" olduğu kaydediyor.

Kaynak: Euronews